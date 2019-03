Giftkrimi in Wien: 190 Justiz-Beamte müssen zum Harntest

Antimon ist ein krebserregendes Halbmetall, bereits die Einnahme von 200 Milligramm kann für den Menschen tödlich enden. Erstmals Bekanntschaft hat man in Justizkreisen mit der Substanz 2017 gemacht, als in Graz-Karlau einige Wachebeamte positiv darauf getestet wurden. Weil die meisten von ihnen auch Schießtrainer waren, führte man die Belastungen auf Rückstände der bleihaltigen Munition zurück. Bei einer Überprüfung des Schießkellers der Anstalt durch einen Sachverständigen wurden allerdings keine erhöhten Antimonwerte festgestellt. „Der Fall wurde niemals aufgeklärt. Man hat die Sache einfach einschlafen lassen und es fand keinerlei Ursachenforschung mehr statt“, so ein betroffener Justizbeamter.

Daran änderte sich auch nichts, als ein Wachebeamter und Schießtrainer aus Wien-Simmering – nachdem er an Schlafstörungen, Übelkeit, Kopfschmerzen und starkem Husten litt – positiv auf Antimon getestet wurde, heißt es von Seiten der blauen Personalvertretung (AUF). Der Mann wurde damals nicht einmal krank geschrieben und später in ein anderes Gefängnis versetzt – seine Werte sind mittlerweile in Ordnung.