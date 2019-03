Giftkrimi in Wiener Justizanstalt

Das toxische Halbmetall Antimon wurde bereits mit dem möglichen Vergiftungstod von Wolfgang Amadeus Mozart 1791 in Verbindung gebracht. Seit einigen Tagen ist das chemische Element in Österreich Gegenstand eines Justizkrimis. Bei einem Mitarbeiter der Justizanstalt Simmering in Wien wurden Vergiftungserscheinungen von Antimon bei Blutuntersuchungen nachgewiesen. Während die Personalvertretung bereits flächendeckende Gesundheitskontrollen aller Wachebeamten fordert, will man im Justizministerium zunächst der Ursache auf den Grund gehen.

Antimon gilt als krebserregend. Bereits die Einnahme von 200 Milligramm kann tödlich sein. In Strafanstalten sind Rückstände kein unbekanntes Problem. Bereits im März 2017 sind im Blut von Justizbeamten der Strafanstalt Graz-Karlau erhöhte Antimonwerte festgestellt worden. Einige der Betroffenen waren als Trainer im Schießkeller der Justizanstalt tätig und führten die Belastungen auf die Rückstände der bleihaltigen Munition und die schadhafte Filteranlage zurück.