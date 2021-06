Gewaltsamer Raub in Wien-Ottakring führte zu tiefer Schnittwunde

Am 28. Mai sollen zwei bislang unbekannte Männer in der Friedmanngasse in Wien-Ottakring einen Mann in einen Hauseingang gestoßen und Geld gefordert zu haben. Als das Opfer verneinte, wurde es von einem der mutmaßlichen Täter von hinten umklammert. Der zweite Täter entnahm ihm seine Geldbörse mit Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich und lief davon.

Das Opfer konnte sich aus der Umklammerung befreien und versuchte einen der Täter zu verfolgen. Im Zuge der Verfolgung wurde das Opfer von Passanten auf eine ca. 20 cm lange, tief klaffende Schnittwunde im Bereich des Oberschenkels aufmerksam gemacht. Diese dürfte ihm bei der Umklammerung zugefügt worden sein, heißt es vonseiten der Wiener Polizei.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten Fotos der mutmaßlichen Täter aus einer Überwachungskamera der Wiener Linien gesichert werden.