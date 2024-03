Geteiltes Leid: Auch im Mai und im Sommer fährt die U4 nicht durch

Die Osterferien sind ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Fahrgäste der Linie U4 im Sommer erwarten wird: Die U-Bahn fährt von 29. Juni bis zum 2. September nämlich wieder nur zweigeteilt. Konkret heißt es am Schwedenplatz bzw. am Schottenring "Bitte alle aussteigen!".