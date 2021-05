Geschwisterstreit in Wien: Bruder greift wegen Stofftier zu Messer

Im Zuge eines Streits soll ein 15-jähriger Österreicher seinen 17-jährigen Bruder am Mittwochnachmittag mit einem Messer verletzt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige die Wiener Berufsrettung alarmiert haben und aus der Wohnung im Bereich der Eßlinger Hauptstraße geflüchtet sein.

Der 17-jährige Verletzte wurde mit einer Schnittwunde am linken Unterarm in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Wiener Polizei verlief negativ. Gegen 20.30 Uhr stellte sich der Tatverdächtige schließlich in Begleitung seines Vaters in der Polizeiinspektion Sonnenallee.

Er wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Auslöser soll ein Streit um ein Stofftier gewesen sein.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: