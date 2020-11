Geschenksidee: 23 Bezirke, 23 Hörbücher

In Sachen Fortgehen ist es aktuell ja etwas schwierig. Man kann aber die Zeit nutzen, um via Hörbuch seinen Heimatbezirk etwas näher kennenzulernen – was nebenbei auch keine schlechte Geschenksidee für Weihnachten wäre.

Mit den aktuellen Neuerscheinungen Penzing und Hernals ist nun die 23-teilige Reihe „StadtFlanerien Wien“ des Aktionsradius Wien vollständig.

In den Hörbüchern werden historisches und aktuelles Wissen über die Bezirke und persönliche Eindrücke von im Bezirk wohnenden, im Bezirk tätigen oder dem Bezirk verbundenen Menschen vermittelt. Dazu kommen noch Beiträge von Musikern, die ebenfalls einen Bezug zum jeweiligen Bezirk haben.

Ein Hörbuch kostet 20 Euro und besteht aus einer CD zum Anhören und einem Booklet mit Bezirksplan, das zum eigenständigen Erkunden ermuntern soll.

Infos und Bestellungen unter: www.stadtflanerien.at