Geschäftsübergabe: Online-Partnerbörse für Unternehmer

Rein optisch könnten sie Mutter und Tochter sein. Doch Teresa Scheicher und Viveka Slama-Kern sind „nur“ Geschäftspartnerinnen.

Das Besondere an dieser Partnerschaft: Scheicher ist Anfang des Jahres mit dem Papier-Sortiment aus ihrem eigenen Geschäft „Paperbird“ im dritten Bezirk in die alteingesessene Papeterie „CV Design“ in der Wiener Innenstadt gezogen und hat so das Geschäft vor seiner Schließung „gerettet“.

Ihre handgefalteten Papierkraniche haben nun ein neues Zuhause neben den edlen Notizbüchern und Füllfedern aus Skandinavien gefunden, die die gebürtige Schwedin Slama-Kern seit mehr als einem Jahrzehnt hier verkauft. Mit Kalligrafie versehene Glückwunschkarten ergänzen das bestehende Sortiment aus kleinen Mitbringseln und schönen Sachen.