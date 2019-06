Ein Traum aus Papier wird wahr

„Doch das Gefühl, das man verspürt, wenn man die Tür zu seinem eigenen kleinen Reich aufsperrt, kompensiert die Unsicherheiten und Sorgen, die man als Selbstständiger verspürt,“ sagt sie.

Anfang Juni wurde erstmals ein Kalligrafie-Workshop im Geschäftslokal veranstaltet – die 30-Jährige designt und beschriftet einen Großteil ihrer Grußkarten selber. Im Herbst sollen weitere Workshops folgen.

Teresa Scheicher wirkt zufrieden in ihrem „Paperbird“. „Aber ein zweites oder drittes Geschäft in Salzburg oder Graz wäre schon cool – mal schauen“, überlegt sie verträumt und blickt an die Decke zu den herabbaumelnden Papierkranichen.

Genug Glück dafür hätte sie ja schon einmal.

Aus Liebe zum Papier

Das Geschäft: Von Grußkarten über Geschenkpapier bis zu Schreibutensilien findet man bei Teresa Scheicher alles Schöne aus Papier. Seit Juni werden Kalligrafie-Workshops angeboten. Das Geschäft ist Dienstag bis Freitag, jeweils von 13 bis 18:30 Uhr, und samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Info: www.paperbird-papeterie.at

Die Branche: Einzelfachgeschäfte, spezialisiert auf Papier, sind in Wien rar gesät: Zwar gibt es laut Wirtschaftskammer 192 Einzelhandelsunternehmen mit Papier-, Schreibwaren und Bürobedarf. Davon sind aber nur rund ein Dutzend – ähnlich Paperbird – Papeterien (etwa Herzilein-Papeterie im ersten Bezirk oder Sous-Bois in Neubau).