Geschäfte und Märkte wegen Terroranschlag geschlossen

Die aktuelle Terrorbedrohung in Wien machte auch die Schließung zahlreicher Geschäfte notwendig. Betroffen ist davon vor allem die Innenstadt, wo die Attacken am Montagabend stattfanden. So konnte die Rewe-Gruppe (Billa, Merkur) am Montag ihre Filialen in unmittelbarer Nähe zum Tatort nicht aufsperren: Betroffen waren die Geschäfte am Schwedenplatz, am Hohen Markt und in der Gonzagagasse. Laut einem Sprecher war am Dienstagvormittag noch unklar, wann sie wieder öffnen können.

Geschlossen sind aktuell auch Einkaufszentren wie The Mall in Wien-Mitte und das Donauzentrum im 22. Bezirk. Vor The Mall, wo sich auch der Bahnhof Wien Mitte befindet, war am Dienstagvormittag Polizei postiert.

Die Apotheken in der Wiener Innenstadt bleiben hingegen geöffnet. „Um die Arzneimittelversorgung des ersten Wiener Gemeindebezirks für dringende Notfälle sicherzustellen, halten die dort situierten Apotheken trotz der unklaren Sicherheitslage in der Wiener Innenstadt geöffnet“, teilte die Apothekerkammer am Dienstag mit. Den Apotheken sei es bis auf weiteres freigestellt, ihren Dienst während des heutigen Tages entweder bei offener oder geschlossener Türe zu versehen, hieß es. Das bedeutet, Apotheken können - wie sonst in den Nachtstunden - Arzneien durch Fenster aushändigen.