Das Dolce Vita kommt Investor Danny K. teuer zu stehen

Investor Danny K. bezeichnet sich selbst gern als „Business Angel“. Doch vom Himmel ging es für ihn auf den harten Boden der Realität. Der 53-Jährige wurde am Montag nach einem mehrere Monate dauernden Prozess im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Haft verurteilt; nicht rechtskräftig.

„Er ist als großer Investor aufgetreten, hat seinen Opfern das Blaue vom Himmel versprochen. Und auf der anderen Seite waren Leute, die eh schon absaufen und nach dem letzten Strohhalm greifen“, beschreibt Staatsanwalt Bernhard Löw am Montag.

Der gebürtige Niederländer soll einen Schaden von 1,86 Millionen Euro verursacht haben. Einer, der sich ebenfalls als Geschädigter fühlte, ist der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der wartet noch immer auf Provisionszahlungen in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Strache hatte Danny K. potenzielle Geschäftspartner vermittelt. Der Angeklagte hatte vorgegeben, sich an Investments beteiligen zu wollen. „Aber alle Kunden, die ich namhaft gemacht habe, sind nicht umgesetzt worden“, schilderte Strache, der als Zeuge in der Sache aussagte.