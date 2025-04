Ex-Geschäftspartner Straches wegen schweren Betrugs festgenommen

Vergangene Woche trat er noch im Boulevard-Fernsehen auf, jetzt ist er in Haft: Adnan "Danny" K. wurde, nachdem bereits seit Monaten wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs gegen ihn ermittelt wird, am Dienstag festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, wie die Staatsanwaltschaft Wien auf KURIER-Anfrage bestätigt.