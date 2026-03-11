Millionenschaden: Betrugsprozess gegen Wiener Investor

Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den einst schillernden Investor Danny K. begonnen. Er war im April 2025 festgenommen worden und sitzt seither in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft. Die Anklage wirft dem 53-Jährigen schweren gewerbsmäßigen Betrug und Urkundenfälschung vor. Letzteres gab der Angeklagte zu, die inkriminierten Betrugshandlungen stellte er in Abrede. Er sei „ein Business Angel“, bekräftigte der gebürtige Niederländer. Staatsanwalt Bernhard Löw skizzierte in seinem Anklagevortrag das Bild eines Hochstaplers, der einen Schaden von knapp über 1,6 Millionen Euro angerichtet habe. Bei weiteren 400.000 Euro sei es beim Versuch geblieben. „Er hat das Blaue vom Himmel versprochen“, sagte Löw.

Danny K. habe sich als Vertreter von Investoren ausgegeben und diverse Finanzierungsinstrumente angeboten, wobei er Interessenten kostspielige Due-Diligence-Prüfungen und Bankberatungen in Rechnungen stellte. Folgt man dem Staatsanwalt, existierten diese nur am Papier. In keinem einzigen Fall sei es zu einem Investment gekommen: „Außer Spesen nix gewesen, war das Fazit für die Opfer.“ Alles sei „nur Schall und Rauch“ gewesen, Danny K. habe „eine Spur der Verwüstung hinterlassen“, fand der Staatsanwalt harte Worte für den Angeklagten, der seit den frühen 1990er Jahren in mehreren europäischen Ländern Vorstrafen wegen Vermögensdelikten „gesammelt“ hat. Der Liebe wegen hatte sich Danny K. 2021 in Wien niedergelassen. Von der Anklage umfasst sind 40 Betrugsfakten, nachdem zuletzt noch die Schweizer Strafverfolgungsbehörden den Kollegen in Wien einen Strafantrag zur Verhandlung am Landesgericht übermittelt hatten. Darüber hinausgehend sind 22 Urkundendelikte inkriminiert: Als die Kunden des vermeintlichen Investors die Rückzahlung ihrer Gelder verlangten, legte dieser Unterlagen vor, die sie beruhigen sollten. „Alles, was vorgewiesen wurde an scheinbaren Überweisungen, war eine Fälschung“, bemerkte dazu der Staatsanwalt. Geständig Zu den gefälschten Urkunden war Danny K. geständig. „Sie wurden nicht hergestellt, um betrügerische Handlungen zu begehen. Er war in die Enge getrieben. Die Leute waren erbost. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen und hat sich leider dazu hinreißen lassen, falsche Urkunden herzustellen“, sagte Verteidigerin Astrid Wagner, die den 53-Jährigen gemeinsam mit dem auf Zivilrecht spezialisierten Wiener Anwalt Gerhard Podovsovnik vertritt. Podovsovnik hatte die vorsitzende Richterin Helene Gnida insofern verwirrt, als er ihr am Vorabend vor dem Prozessauftakt eine Mail übermittelte, in der sich der Satz „Vielleicht finden wir morgen einen Weg, den Herrn K. zu enthaften“ fand. Das sei kein formeller Enthaftungsantrag, stellte Verteidigerin Wagner klar.