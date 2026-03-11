Prozess: Militärarzt soll in Wien für Operationen Geld genommen haben

Am Mittwoch ist ein ehemaliger Militärarzt des Bundesheeres in Wien wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme und des schweren gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht gestanden. Er soll laut Anklage zwischen Jänner und Mai 2024 insgesamt 28.000 Euro für Operationen in einer Kaserne von neun Zivilisten verrechnet haben, obwohl die Kosten gänzlich von Sozialversicherungen gedeckt waren. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Er habe die Operationen als Wahlarzt durchgeführt, argumentierte. Angestellt als Amtsträger in dem Heeresspital war der Mann von August 2022 bis Juni 2024. In dem Krankenhaus können auch Zivilisten behandelt werden, wenn eine Genehmigung der Leiterin und ein militärmedizinisches Interesse vorliege, erklärte die Staatsanwältin. Damit würden die Kosten der Operationen zur Gänze von den Sozialversicherungen gezahlt werden. Bar kassiert Das Geld habe der Angeklagte als „Körberlgeld“ eingesteckt, um sich persönlich zu bereichern, sagte die Anklägerin. Zudem habe er die betreffenden Patienten über die Abrechnung getäuscht. Die Patienten hatten alle in bar bezahlt, nach Aufforderung des Angeklagten, wie Zeugen schilderten.

„I bin a oide Frau, für mich war das normal“, sagte eine Patientin, die 3.500 Euro in bar bezahlte. Einen Zeitnachweis für ihr Erscheinen vor Gericht brauche sie nicht, ließ sie den Richter wissen: „Ich bin Pensionistin und habe Gott sei Dank keinen Mann mehr.“ Teure Geräte Laut dem Verteidiger des Arztes biete dieser „einzigartige Operationen“ an, möglicherweise als „einziger Arzt in Österreich“. Für diese Behandlungsmethodik, bei der Nervenenden bei Gelenken an der Wirbelsäule verödet werden, brauche man aber teure Gerätschaften. Beispielsweise ein Radiofrequenzgerät für 26.000 Euro. Diese habe der Angeklagte aus der eigenen Tasche bezahlt. „Er hat seinen Patienten Leistungen zur Verfügung gestellt, die das Heeresspital nicht zur Verfügung stellen konnte“, sagte der Anwalt.