Jagdkommando rettet Passagierin: Notfall auf Flug nach Wien

In einer gemeinsamen Aktion wurden kürzlich 416 Personen aus Muscat und Riad nach Österreich zurückgebracht. Der Krieg im Iran hatte diese Maßnahme notwendig gemacht. Die Rückholflüge der Austrian Airlines erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) und dem Jagdkommando, der Spezialeinheit des Bundesheeres.

Das Jagdkommando stellte auf beiden Flügen Personal für die Rückführung zur Verfügung – darunter speziell ausgebildete Ärzte, Notfallsanitäter und diplomierte Krankenpfleger. Vor Ort sorgten sie gemeinsam mit der Airline und dem BMEIA dafür, dass die Ausreise reibungslos organisiert und alle Abläufe zwischen Behörden und Fluggesellschaft koordiniert wurden. Jeder Passagier wurde zudem einem medizinischen Screening unterzogen.

Besondere Aufmerksamkeit erregte der lebensrettende Einsatz eines Jagdkommandos-Arztes und Notfallsanitäters: Eine weibliche Passagierin war stark dehydriert, entwickelte eine schwere Kreislaufschwäche und fiel in tiefe Bewusstlosigkeit. Die Frau war nicht mehr ansprechbar, ihr Puls kaum tastbar.