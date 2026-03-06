Niederösterreich

Jagdkommando rettet Passagierin: Notfall auf Flug nach Wien

Rückholaktion der Austrian Airlines wurde zum dramatischen Einsatz: Spezialkräfte retten Passagierin über den Wolken.
Johannes Weichhart
06.03.2026, 15:12

Jagdkommando-Soldat betreut Passagier

In einer gemeinsamen Aktion wurden kürzlich 416 Personen aus Muscat und Riad nach Österreich zurückgebracht. Der Krieg im Iran hatte diese Maßnahme notwendig gemacht.

Die Rückholflüge der Austrian Airlines erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) und dem Jagdkommando, der Spezialeinheit des Bundesheeres.

Schwechat: Zwei weitere Rückführungsflüge am Donnerstagabend

Das Jagdkommando stellte auf beiden Flügen Personal für die Rückführung zur Verfügung – darunter speziell ausgebildete Ärzte, Notfallsanitäter und diplomierte Krankenpfleger

Vor Ort sorgten sie gemeinsam mit der Airline und dem BMEIA dafür, dass die Ausreise reibungslos organisiert und alle Abläufe zwischen Behörden und Fluggesellschaft koordiniert wurden. Jeder Passagier wurde zudem einem medizinischen Screening unterzogen.

Soldaten und Personal für einem Flugzeug

Rückholaktion endete mit einem Happy End.

Besondere Aufmerksamkeit erregte der lebensrettende Einsatz eines Jagdkommandos-Arztes und Notfallsanitäters: Eine weibliche Passagierin war stark dehydriert, entwickelte eine schwere Kreislaufschwäche und fiel in tiefe Bewusstlosigkeit. Die Frau war nicht mehr ansprechbar, ihr Puls kaum tastbar.

Forschung für die Elite: Wie das Jagdkommando einsatzbereit bleibt

Durch das schnelle Eingreifen des Jagdkommandos konnte ihr Zustand stabilisiert und die Gefahr abgewendet werden. Dank der Maßnahmen konnte die Frau das Flugzeug in Österreich selbstständig verlassen – und eine Notlandung wurde verhindert.

