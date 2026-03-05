Schwechat: Zwei weitere Rückführungsflüge am Donnerstagabend

Nach der Landung eines ersten Rückführungsfluges aus der Golfregion am Mittwochabend sind für Donnerstag zwei weitere Flüge geplant. Wie die Austrian Airlines (AUA) Donnerstagfrüh bekannt gaben, fliegt eine Maschine zunächst von der omanischen Hauptstadt Maskat nach Riad in Saudi-Arabien und dann weiter nach Wien. Aus Riad kommt ein weiteres Flugzeug nach Österreich. Ankünfte am späten Donnerstagabend Die Ankünfte sollen laut Webseite des Flughafens Wien-Schwechat am späten Donnerstagabend erfolgen. Laut den Informationen handelt es sich um eine Airbus A320neo mit 180 und eine Boeing 777 mit 300 Sitzplätzen. Der Start der Maschine aus Maskat ist für 17.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) geplant, hieß es auf der Webseite des Flughafens im Oman.

Das Außenministerium bemühe sich um die Bereitstellung weiterer Flüge ab dem morgigen Freitag, teilte ein Sprecher am Donnerstag im täglichen Briefing des Ministeriums mit. Bei den Rückführungen priorisiere man Schutzbedürftige, etwa Familien mit kleinen Kindern. Österreich führe weiterhin ausreisewillige Reisende aus Katar - wo die Situation derzeit aufgrund der jüngsten Angriffe besonders gefährlich sei - und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit Bussen in den Oman bzw. nach Saudi-Arabien. Die Teams vor Ort werden nach Angaben von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vom Jagdkommando des Bundesheeres sowie vom Polizei-Einsatzkommando Cobra unterstützt.

EU-Kommission koordiniert Die EU-Kommission koordiniert und unterstützt Repatriierungsflüge der EU-Staaten aus der Region, teilte sie am Donnerstag mit. Bisher sei sie an sechs Rückführungsflügen beteiligt gewesen, darunter auch nach Österreich. Diesen Unterstützungsmechanismus haben bis zum heutigen Donnerstag zehn EU-Mitgliedstaaten aktiviert: neben Österreich waren das Belgien, Bulgarien, Tschechien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Rumänien und die Slowakei. Die organisierten Rückführungsflüge und die Anzahl der freien Plätze würden von den Staaten den jeweiligen EU-Vertretungen gemeldet, erklärte der Ministeriumssprecher. Diese nicht benötigten Sitze würden nach dem Prinzip "first come, first serve" mit Bürgerinnen und Bürgern anderer EU-Länder gefüllt.