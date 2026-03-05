Irankrieg: Erste Linienflüge aus Dubai in Wien gelandet

Erstmals seit Beginn des Irankriegs am vergangenen Samstag ist wieder ein Linienflieger aus Dubai in Wien eingetroffen. Der Airbus A380-842 der Golf-Airline Emirates landete um 12.47 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Zur Zahl der Fluggäste macht die Fluglinie auf APA-Anfrage keine Angaben, die Kapazität des eingesetzten größten Passagierflugzeugs der Welt beträgt rund 600 Personen. In Dubai, Katar und Doha sind aufgrund des Nahost-Krieges noch zehntausende Reisende gestrandet.

Landung in Salzburg Am Donnerstagnachmittag wird ein Emirates-Flieger in Salzburg erwartet. Die Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat "derzeit bis auf Weiteres" einen reduzierten Flugplan. Hintergrund sei "die teilweise Wiederöffnung des regionalen Luftraums, die eine schrittweise und sichere Wiederaufnahme des kommerziellen Flugbetriebs ermöglicht", hieß es zur APA. Am 5. und 6. März sind über 100 Emirates-Flüge von und nach Dubai geplant. Der Dubai-Wien-Flug von Emirates am Donnerstag (Ankunft 18.50) ist gestrichen, der morgige Flug aus Dubai (Ankunft 12.25) soll laut aktuellem Stand durchgeführt werden. Die Austrian Airlines (AUA) haben vorerst ihre Dubai-Flüge bis einschließlich 10. März ausgesetzt.