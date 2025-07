Fünfzehnjähriger soll Zwölfjährige vergewaltigt haben: Freispruch

Auf der Anklagebank sitzt an diesem Dienstagmorgen im Saal 204 des Wiener Straflandesgerichts ein schmächtiger, dunkelblonder Jugendlicher. Er ist 16 Jahre alt, doch in seinem karierten Hemd und den viel zu großen Jeans wirkt er deutlich jünger. Die Hände liegen ineinander gefaltet vor ihm auf dem Tisch, wenn sie nicht gerade einen Kugelschreiber hin und her drehen. Umso größer wirkt der Kontrast zu den Delikten, die ihm vorgeworfen werden. Er soll zwischen September und November 2024 eine 12-jährige Mitschülerin erpresst, schwer verletzt und vergewaltigt haben.