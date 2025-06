Der Angeklagte, der von Astrid Wagner vertreten wird, lud den jungen Burschen nach Wien ein. Schon beim ersten Treffen kam es zu sexuellen Handlungen. Bis Oktober kam es alle zwei bis drei Wochen zu Treffen, der Österreicher entwickelte eine zunehmende Obsession. Für ein Wochenende mit dem Jugendlichen zahlte er bis zu 1.500 Euro , nahm sogar einen Kredit auf. Er sagt: „Für mich war es wie in einer Partnerschaft.“ Das will die Staatsanwältin so nicht stehenlassen – die beiden hätten nur mittels Übersetzungs-App miteinander kommunizieren können, dadurch seien alle Gespräche einsehbar: „Das war eine geschäftliche Beziehung. Aus dem Chat wird die Macht und Überlegenheit dem 16-Jährigen gegenüber deutlich.“

"Schlaf gut"

Am ersten Oktoberwochenende 2024 war der Jugendliche erneut beim Angeklagten in dessen Wohnung im Wiener Sonnwendviertel in Favoriten zu Besuch. Am Sonntag, den 6. Oktober gingen die beiden in den Prater. „Wir hatten immer viel Spaß“, sagt der Oberösterreicher, der immer wieder in Tränen ausbricht. „Er hat mir daheim Sex versprochen“. Er habe wegen der aufputschenden Wirkung noch Crystal Meth konsumiert, wie er es bei diesen Treffen immer gemacht habe. Doch dann wollte der Junge nicht mehr: „Er hat gesagt, er ist müde und hat Schmerzen. Ich habe ihn sehr geliebt und ihm alle Wünsche erfüllt und er sagt trotzdem nein. Ich war so enttäuscht.“ Aus Frust habe er auch zu einer Flasche Wodka gegriffen. Der Junge sei schlafen gegangen.

Seine letzten Worte an den Burschen, dank Übersetzungs-App festgehalten: „Schlaf gut.“ Was dann geschah, gibt der Mann an, nicht mehr zu wissen: „Ich war voll drauf.“ Laut Staatsanwältin holte er eine Axt aus dem Keller und schlug damit in der Wohnung 50 Mal auf den Jungen ein. „Es war eine Hinrichtung“, sagt der Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp, u. a. wurden Rückenmark und Halsschlagader vollständig durchtrennt. „Es war die vollständige Vernichtung“, sagt der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann.