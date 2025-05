Mysteriöser Todesfall in Favoriten: 21-Jähriger unter Mordverdacht

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag mitteilt, wurde bereits am frühen Samstagmorgen ein 21-jähriger Pakistani an seiner Wohnadresse in Wien-Favoriten festgenommen. Er soll für den zunächst mysteriösen Tod eines 27-Jährigen verantwortlich sein, der am 15. Mai in der Grenzackerstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk auf dem Gehsteig liegend gefunden wurde.

Der Mann erlag zwei Tages später im Spital seinen schweren Kopfverletzungen. Nach einem Zeugenaufruf ging vor zwei Tagen bei den Ermittlern ein anonymer Hinweis ein, der zu dem Tatverdächtigen führte. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte dieser Hinweis verifiziert und der Tatverdacht gegen den 21-jährigen Mann erhärtet werden, heißt es.

Geständnis abgelegt

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Hausdurchsuchung sowie die Festnahme des Pakistani an. "In einer ersten Vernehmung zeigte er sich zu den Tatvorwürfen vollumfänglich geständig. Weitere Ermittlungen zum Tatmotiv sind im Gange", heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.