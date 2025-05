Mysteriöser Todesfall: 27-Jähriger mit Kopfverletzungen im Spital gestorben

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Wien-Favoriten ein schwer verletzter Mann auf dem Gehsteig der Grenzackerstraße entdeckt. Der 27-Jährige wurde gegen 01:15 Uhr von Einsatzkräften notversorgt und in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Wie die Polizei nun mitteilt, ist der Mann am Samstagabend an seinen schweren Verletzungen verstorben.