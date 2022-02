Geräumtes Stadtstraßen-Protestcamp: Die Pyramide ist gefallen

Ein Schlussstrich dürfte die Räumung jedenfalls nicht sein. Die Aktivisten kündigten noch am Dienstag weitere Protestaktionen an – unter anderem vor der SPÖ-Zentrale am Abend. Der Kampfspruch dazu: „Autos machen Lärm, wir machen Musik. Macht die Öffis kostenlos und Party on the Street“.

Simas Hand bleibe ausgestreckt, ließ sie wissen, um „über den Klimaschutz zu sprechen“. Von einer gemeinsamen Party – schon gar nicht auf der Stadtstraße – ist aber nicht auszugehen.