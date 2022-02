Stadtstraßen-Camp-Räumung: Hässliche Bilder

Ideologisch motivierte Kritik am Projekt und an der Räumung, wie sie etwa die Wiener Grünen üben, geht ins Leere: Die Straße ist für die Stadtentwicklung von großer Bedeutung, sie erschließt wichtigen Wohnraum. (Dass das sogar die grüne Umwelt und Anti-Lobautunnel-Ministerin Leonore Gewessler so sieht, ärgert die Grünen übrigens besonders.)

Dass es dann dennoch nicht ohne hässliche Bilder (Copyright: Sebastian Kurz) ging, hat Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zu verantworten. Sie ließ – noch während die Räumung lief! – die Pyramide der Besetzer von Baggern einreißen und 380 Bäume medienwirksam roden. Eine Provokation und unnötige Machtdemonstration. (Nach Monaten des Zögerns wäre es, salopp gesagt, auf ein paar Stunden nicht angekommen!) Deeskalation würde auch der Stadtregierung gut anstehen.