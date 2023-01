Gerät nach Einbruch geortet: Rückholaktion eskaliert

Ein 20-jähriger Österreicher soll am Montag in Ottakring in eine Wohnung eingebrochen und elektronische Geräte gestohlen haben. Die 21- bzw. 29 Jahre alten Mieter der Einbruchswohnung konnten ein Gerät davon orten und verfolgten den Standort. In einem Elektronikgeschäft trafen die beiden den 20-Jährigen dann an, als er gerade dabei war, die Geräte zu verkaufen.

Als die Bestohlenen den 20-Jährigen ansprachen, wollte der Verdächtige die Flucht ergreifen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Dabei soll der 20-Jährige dann Pfefferspray eingesetzt haben, wodurch der 29-Jährige leicht verletzt wurde.

Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte den 20-Jährigen festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis, und ein vermutlich gestohlener Zulassungsschein sichergestellt. Der Mann zeigte sich größtenteils geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

