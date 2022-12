Gepäckdieb mit Hilfe von Überwachungsvideos in Wien festgenommen

In der Reisezeit rund um Weihnachten sind Österreichs Züge traditionell besonders voll. Ein Krimineller in Wien hat das nun offenbar zu seinem Vorteil genutzt und mehrmals Passagieren ihr Gepäck gestohlen. Am Donnerstagvormittag endete die Masche allerdings mit einer Festnahme. Ein Ermittler der Polizeiinspektion Am Platz war bei der Auswertung von Überwachungsvideos auf den Verdächtigen aufmerksam geworden.

Die Aufnahmen dürften zumindest teilweise gezeigt haben, wie der mutmaßliche Dieb vorging. Er soll am Hauptbahnhof kurz vor der Abfahrt in Züge eingestiegen sein und dort die Gepäcksstücke entwendet haben. Beim nächsten Bahnhof Wien Meidling stieg der Verdächtige dann mit dem Diebesgut aus.

Erfolgreiche Fahndung

Die Polizei reagierte mit einer Fahndung im Bereich Meidlinger Bahnhof und gegen 10.25 Uhr konnte der Mann tatsächlich in der Bahnhofshalle mit zwei Rucksäcken identifiziert werden. Er kam laut Polizei gerade von einem Bahnsteig.

Der Mann wurde sofort angehalten. Der mutmaßliche Dieb soll sich dann auch noch mit einem gefälschten italienischen Aufenthaltstitel ausgewiesen haben. Seine tatsächliche Identität wurde aber schließlich festgestellt.

Der 31-Jährige zeigte sich daraufhin geständig, einen der beiden Rucksäcke in einem Zug gestohlen zu haben. Gegen den 31-jährigen Algerier bestand bereits eine Festnahmeanordnung. Er wurde festgenommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: