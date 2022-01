Geld aus Kassen gestohlen: 19-Jähriger in Wien festgenommen

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten nach umfangreichen Ermittlungen und Auswertungen von Videomaterial in den vergangenen Tagen einen 19-Jährigen festnehmen.

Der junge Mann dürfte in mindestens elf Fällen in verschiedenen Lebensmittelmärkten in Wien insgesamt 7.000 Euro aus den Kassen gestohlen haben. Außerdem soll der Mann durch Betrug mit Pfandautomaten knapp 300 Euro erbeutet haben.

Der Beschuldigte zeigte sich in einer ersten Befragung geständig.

