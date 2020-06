Gegen Einsamkeit und Hitze: Caritas öffnet Pfarrhöfe in Wien und NÖ

An zehn Standorten - sechs in Wien, vier in Niederösterreich - werden ab sofort die kühlen Pfarrinnenhöfe an bestimmten Tagen für einige Stunden geöffnet. Dort kann man sich ausruhen und plaudern. Freiwillige verköstigen die Gäste außerdem mit kühlen Getränken und kleinen Mahlzeiten. Weitere "Klimaoasen" sollen folgen, die Liste der aktuellen Standorte und Öffnungszeiten gibt es unter caritas-wien.at/klimaoase/.

Bedarf

Dass der Bedarf nach vergleichbaren Orten des Zusammenhalts groß ist, spürte die Caritas nach eigenen Angaben zuletzt im vergangenen Winter und während des Corona-Lockdowns. Bis zu 35 pfarrliche Wärmestuben hatten seit Dezember in Wien offen, um Menschen, die in schlecht isolierten Wohnungen leben oder unter sozialer Isolation leiden, einen Rückzugsort zu bieten.

Mehr als 14.000 Besuche wurden seit Dezember gezählt. Das Projekt wurde von 850 Freiwilligen betreut. "Diese Erfahrung macht uns sicher: Die Klimaoasen wird es über die heurige Pilotphase hinaus auch in den kommenden Jahren geben. Der Bedarf ist da. Die Not ist konkret. Und die Wiener Pfarren beweisen einmal mehr, dass sie passgenaue Hilfe leisten“, sagte Schwertner.

Freiwillige zur Betreuung des Projekts werden noch gesucht, Interessierte finden unter www.zeitschenken.at nähere Informationen.