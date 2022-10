Gefälschte Wien-Energie Plakate in Wien gesichtet

Wie die Wiener Bezirkszeitung am Montag online berichtet, sind in ganz Wien falsche Werbeplakate vom Energieunternehmen "Wien Energie" gesichtet worden. Fotos von den Plakaten wurden auf Twitter gepostet. Auf einem Plakat, das sich am Schottentor befand, war eine Katze zu sehen, die sich auf einem Sessel entspannt. Darüber stand geschrieben: "Warme Wohnungen für alle, kostenlos. Wer, wenn nicht wir".