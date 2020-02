Gebisse, Geigen, Kinderwägen: Was die Wiener so verlieren

Die Gegenstände werden - Schirme und anderer Kleinkram ausgenommen - elektronisch erfasst und gelagert. Und das bis zu einem Jahr. Wird der Besitzer in dieser Zeit nicht ausgeforscht und holt niemand die Gegenstände ab, gehen sie in das Eigentum der Stadt Wien über.

Was passiert mit den Fundstücken?

Die MA 48, zu der das Fundservice seit 2014 gehört, verkauft die Waren dann im 48er-Tandler oder gibt sie an karitative Einreichtungen weiter.

„2014 haben wir das zentrale Fundwesen der Stadt auf völlig neue Beine gestellt und das Serviceangebot laufend ausgebaut. 2018 haben wir auch das Fundwesen der Wiener Linien integriert. Damit gestaltet sich die Suche nach verlorenen Dingen in unserer Stadt viel einfacher. Egal, wo man etwas verliert, ob in den Öffis oder auf der Straße: Es gibt eine zentrale Anlaufstelle, an die man sich wenden kann und wo man Geldbörse, Rucksack & Co. hoffentlich rasch wieder zurückbekommt“, erklärt Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ).