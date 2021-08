Gast geht am Naschmarkt mit zerbrochener Flasche auf Kellner los

Polizisten wurden am Montagnachmittag von Mitarbeitern eines Lokals am Wiener Naschmarkt angesprochen. Sie baten um Hilfe, da ein betrunkener Gast sie bedroht und attackiert hatte. Der Mann soll zuvor bereits andere Gäste in dem Lokal belästigt haben.

Als die Servicemitarbeiter den Betrunkenen aufforderten, das Lokal zu verlassen, dürfte dieser aggressiv geworden sein. Der Mann soll dann einen 30-jährigen Mitarbeiter mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und bedroht haben.

Attacke mit Besen

Das Opfer konnte sich aber verteidigen, woraufhin der Tatverdächtige einen Besenstiel packte und damit auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben soll. Danach flüchtete der Mann.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 23-jährige Ungar angehalten und festgenommen werden. Das Opfer wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: