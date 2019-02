Game over: Wien zerstörte weitere illegale Wettautomaten

Die Stadträtin wies heute einmal mehr darauf hin, dass sich nach dem Verbot des Kleinen Glücksspiels per Anfang 2015 die Zockerei zunehmend auf Wettlokale verlagert habe, die wie "Schwammerl aus dem Boden" geschossen seien - ohne landesrechtliche Genehmigung. Die Stadt verschärfte darauf in mehreren Schritten die Gesetzeslage - u.a. mit höheren Strafen, strikteren Voraussetzungen für den Erhalt einer Lizenz und strengerem Spieler- und Jugendschutz. Damit soll es vorerst aber einmal genug sein - denn: "Es ist uns gelungen, die illegalen Wettlokale massiv zurückzudrängen." Sollte sich in Zukunft aber noch Handlungsbedarf ergeben, stehe man weiteren Nachschärfungen nicht im Wege, so Sima.

Neben der Beschlagnahmung von 536 Automaten wurden durch die Behörden bisher 34 Lokale geschlossen. Außerdem wurden etwa 200.000 Euro Bargeld sichergestellt.