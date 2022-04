Gegen 15 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt, bei dem eine 47-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Laut derzeitigen Erhebungen soll ein 50-Jähriger mit seinem Auto die Straße Richtung Simmering gefahren sein und wollte offenbar rechts auf die Autobahnrampe der A23 abbiegen.

Im selben Moment dürfte die Fußgängerin den Schutzweg bei der Autobahnauffahrt überquert haben und wurde von dem Autofahrer angefahren. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde leicht verletzt.

Laut Polizei sollen laut ersten Erhebungen sowohl die Abbiegeampel des Autofahrers als auch die Fußgängerampel grünes Licht gezeigt haben. Die Frau wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und in häusliche Pflege entlassen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: