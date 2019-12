Fußgänger von Autos erfasst: 73-Jährige und Jugendlicher im Spital

Am Mittwoch in der Früh kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einer 73-jährigen Fußgängerin. Die Frau überquerte gerade die Franzensbrückenstraße in der Leopoldstadt, als sie von dem Fahrzeug niedergestoßen und schwer verletzt wurde.

Die 73-Jährige wurde sofort zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer erlitt einen Schock.

Jugendlicher erfasst

Nur wenige Stunden später lief ein 14-jähriger Schüler laut Zeugenaussagen bei roter Fußgängerampel über die Fahrbahn der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt. Er wurde von einem herannahenden Auto zu Boden gestoßen. Er musste mit diversen leichten Verletzungen in Spital gebracht werden.