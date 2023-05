Fußgänger in Floridsdorf von Auto erfasst - und festgenommen

Der 28-Jährige dürfte kurz nach 10.00 Uhr an der Kreuzung Lundenburger Gasse - Brünner Straße die Fahrbahn bei Rot überquert haben. Eine 30-Jährige, die demnach Grün hatte, erfasste den Mann mit ihrem Wagen.

Rund eine Stunde vorher wurde am Siemensplatz ebenfalls in Floridsdorf ein 77-jähriger Fußgänger bei einer Kollision mit einem Klein-Lkw am Bein schwer verletzt. Die Berufsrettung brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Lenker des Schwerfahrzeugs erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Spital eingeliefert.

