Fußgänger in Wien getötet: Lenker (73) hat keinen Führerschein

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich an der Kreuzung Dresdner Straße/Winarskystraße in Wien-Brigittenau am Montag zu Mittag. Der 73-jährige Lenker eines Kleintransporters wollte von der Winarskystraße links in die Dresdner Straße Richtung Handelskai einbiegen und erfasste am dortigen Schutzweg einen 85-jährigen Passanten. Dieser wurde bei dem Unfall getötet.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung übernahm die Amtshandlung vor Ort. Sie stellten fest, dass der 73-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: