Raubversuch mit Schreckschusspistole und Listenhund

Eine äußerst unliebsame Begegnung hatten zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren in der Nacht auf Montag, kurz nach ein Uhr morgens. In der Kaiserstraße in Wien-Neubau kam ihnen ein Mann mit einem Listenhund entgegen. Der 29-Jährige hatte überdies eine Waffe in der Hand - eine Schreckschusspistole, wie sich später herausstellen sollte.

Jedenfalls habe der Angreifer die zwei Männer bedroht und Geld von ihnen gefordert. Allerdings schaffen es die beiden mutigen Männer, dem laut Polizei "augenscheinlich Betrunkenem" die Pistole zu entreißen. Währenddessen hätten sie lautstark um Hilfe gerufen, aufmerksam gewordene Zeugen hätten daraufhin die Polizei verständigt.

Polizisten der Polizeiinspektion Kandlgasse eilten rasch zu Hilfe, sie konnten den Beschuldigten rasch festnehmen. Die Schreckschusspistole samt Munition wurde sichergestellt, der Listenhund wurde der Tierrettung übergeben.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: