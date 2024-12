10 Paar Fußballschuhe aus Kabine gestohlen: 9 Monate Haft

Er ist erst 17 Jahre alt und hat dennoch bereits neun Monate wegen Raubes hinter Gittern verbrach t. Abgeschreckt hat das den jungen Afghanen nicht. Termine bei der angeordneten Bewährungshilfe ließ er sausen. „Er macht, was er will“ , heißt es sinngemäß im Bericht. „Eine der schlechtesten Stellungnahmen, die ich jemals gelesen habe“, stellt die Richterin fest.

Am Dienstag ist der Teenager wegen Diebstahls angeklagt. Gemeinsam mit Freunden brach er im vergangenen August in die Kabine eines Wiener Regionalligisten in Favoriten ein und stahl dort zehn Paar getragene Fußballschuhe. Wenig später fanden die Vereinsverantwortlichen die Beute auf Willhaben. Dort wurden die Schuhe um insgesamt 50 Euro angeboten.

Hehler kam davon

Der Verein schrieb den Verkäufer an. „Er hat es erst nicht zugegeben. Wir haben ihm aber Druck gemacht. Wir wollten nicht die Polizei rufen, sondern schauen, dass das nicht mehr passiert“, schildert der Obmann-Stellvertreter.