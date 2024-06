Kinderbande beraubte Jugendliche im Wiener Schafbergbad

Entzündet hatte sich die Streiterei zunächst beim Ballspielen: Die zwei Jugendlichen schupften in dem beliebten Freibad in der Josef-Redl-Gasse in Währing einen Ball hin und her, der schließlich bei der sechsköpfigen Gruppe landete, die ihn nicht mehr hergeben wollte.

Mit Schreckschusspistole bedroht

"Dann wurden die beiden Opfer laut ihren Angaben geschlagen und mit der Schreckschusspistole bedroht sowie die Geldbörse geraubt", sagte der Sprecher. Die zwei Burschen seien aber unverletzt geblieben.