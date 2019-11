Fünffache Mutter tot: Sohn bat schon vor Mord um Hilfe

Die Familie war erst vor einem dreiviertel Jahr nach Wien gekommen und lebte seither an der Adresse in Favoriten. Gleich beim Eingang stehen viele Kinderwägen, die nicht in die Szenerie passen wollen. Überall im Haus fehlen Teile der Wände. Durch eingeschlagene Fenster zieht kalte Luft herein. Es ist feucht.