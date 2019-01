Fünf Wege, den Christbaum loszuwerden

Den Christbaum essen

Fichten, Tannen und Kiefern können bedenkenlos verzehrt werden. Da Christbäume mit Dünger und Pestiziden behandelt sein können, sind allerdings nur Bio-Bäume für kulinarische Experimente geeignet.

Inspirationen für ein nadeliges Menü können sich neugierige Köche bei der mobilen Bäckerei "The Bread Companion" holen. Sie veranstaltet jährlich die Dinner-Reihe "How to eat your Christmas tree", auf ihrer Website ist ein Rezept für Eis mit Nordmann-Tanne und Ingwer abrufbar.