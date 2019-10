Fünf Mal Geschäft ausgeraubt: Polizei fahndet mit Foto

Von Dezember 2018 bis August 2019 betrat ein bewaffneter Verdächtiger insgesamt fünf Mal eine Trafikfiliale in der Äußeren Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er soll die Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. So soll er insgesamt einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet haben.

Der bislang unbekannte Verdächtige konnte bei einem der Überfälle von einer Überwachungskamera fotografiert werden. Die Polizei hat das Bild jetzt veröffentlicht und bittet um sachdienliche Hinweise – auch anonym – zur Identität bzw. dem Aufenthaltsort der gesuchten Person unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25111 oder DW 25100.