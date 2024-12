Freundin mit Nacktfotos erpresst: 12 Monate bedingt

Der Aushilfskellner ist mittlerweile single. Die Freundin hat sich von ihm getrennt. Als die junge Frau als Zeugin den Gerichtssaal in Wien betritt, traut er sich nicht, ihr in die Augen zu blicken. „Ich habe mich entschuldigt. Ich will den Schaden wieder gutmachen“, hatte er im Vorfeld der Richterin erklärt.