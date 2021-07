Fremdverschulden nicht ausgeschlossen: Polizei ermittelt nach mysteriösem Todesfall

Vergangenen Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden eine 36-jährige Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau starb wenig später. Auf Grund der Verletzungen - sie hatte mehrere Hämatome am Körper - konnten die behandelnden Ärzte ein Fremdverschulden nicht ausschließen.

Sie verständigten die Polizei. In ersten Erhebungen konnte auch von den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ein Fremdverschulden als Todesursache nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion der Toten an, um die Todesursache zu klären.

Die Frau befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung eines 53-jährigen Österreichers in Wien-Brigittenau, dieser alarmierte gegen 5.15 Uhr die Rettung. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass in der Wohnung im Bereich der Vorgartenstraße Drogen konsumiert worden sein könnten. Die Polizei will das vorerst nicht bestätigen. Allerdings soll die 36-Jährige beim Eintreffen der Einsatzkräfte bewusstlos und nicht mehr ansprechbar gewesen sein.

In welchem Verhältnis die 36-Jährige mit dem 53-Jährigen stand, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 53-Jährige wird aktuell als möglicher Tatverdächtiger geführt. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll der Mann noch heute einvernommen werden.

