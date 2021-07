Fünfjähriges Kind stürzte in Wien-Favoriten aus dem dritten Stock

Am Donnerstagabend kam es in der Troststraße in Wien-Favoriten zu einem tragischen Unfall. Ein Kleinkind stürzte gegen 20.45 Uhr aus dem Fenster eines Wohnhauses und erlitt dabei schwere Verletzungen im Oberkörperbereich. Das Mädchen dürfte allerdings noch Glück gehabt haben, denn es bestand keine Lebensgefahr. Bei den Verletzungen dürfte es sich um Prellungen handeln, zudem besteht der Verdacht einer Fraktur im Armbereich. Das Kind wurde im Schockraum behandelt.

Ersten Erhebungen zufolge waren die Eltern zum Zeitpunkt des Sturzes nicht in dem Raum. Sie gaben an, dass das Kind auf das Fensterbrett geklettert sein müsse. Dort dürfte die Fünfjährige den Halt verloren haben und in die Tiefe gestürzt sein. Eine Vernachlässigung der Aufsichtspflicht müsse laut Polizei nun geprüft werden. Der Sachverhalt wurde an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt.

Ob der Fensterbereich gesichert war, ist laut Polizei noch nicht restlos geklärt. Der erste Eindruck deute aber nicht darauf hin.

Verpassen Sie keine Nachricht von Rettung, Polizei und Feuerwehr mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: