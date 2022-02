Freizeitprogramm: Sieben Tage Ferien, sieben Tipps für Wien

Ein halbes Schuljahr lang zu lernen – und das noch dazu unter Corona-Einschränkungen –, ist anstrengend. Umso mehr haben sich die Kinder und Jugendlichen in den Semesterferien von 7. bis 13. Februar schöne Erlebnisse verdient. Der KURIER hat von Rätselspaß bis zu Abenteuern in der Natur einige Ideen zusammengetragen.

Spaß auf dem Eis

Die schlechte Nachricht, was das Eislaufen betrifft, ist: Kurse sind in den Semesterferien so gut wie ausgebucht. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Beim Eistraum (1., Rathausplatz) und bei der Kunsteisbahn Engelmann (17., Syringgasse 6–14) zahlen Kinder von Montag bis Freitag deutlich weniger Eintritt – nämlich nur 3,50 bzw. 3 Euro. Dafür braucht man einen Ferienspielpass, der in den Schulen und bei der Jugendinfo (1., Babenbergerstraße/Ecke Burgring) erhältlich ist.

Eine Alternative auf dem Eis: Beim Salettl-Pavillon (19., Hartäckerstraße 80) kann man während der Lokal-Öffnungszeiten kostenlos Eisstock schießen.