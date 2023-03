Tödliches Sex-Date: Angeklagter muss trotz Freispruchs in Haft

Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer Anklage davon überzeugt, dass bei dem Delikt eine Tötungsabsicht vorliegt. Der Angeklagte habe dem Opfer in seiner Wohnung in Penzing in Vergewaltigungsabsicht Liquid Ecstasy verabreicht sowie Mephedron (eine synthetische Substanz aus der Stoffgruppe der Cathinone, Anm.) in den linken Arm gespritzt und ihn damit "sofort ausgeknockt". Die anschließenden Missbrauchshandlungen am Wehrlosen habe der Angeklagte gefilmt.

Schwester des Opfers brach zusammen

Diese Videos wurden am Montag auch den Geschworenen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigt. Auch die Schwester des Opfers war anwesend. Als die sichergestellten Videos abgespielt wurden, brach die Frau in Tränen aus und musste von Angehörigen beruhigt werden.

Zurück zum Tathergang: Nachdem der 52-Jährige seine Tat gefilmt hatte, ist er laut Anklage in die Wohnung des Opfers gefahren und hat dort einen Flachbildfernseher mitgenommen. Er bestellte sich ein Taxi, um mit dem Diebesgut zurück in seine eigene Wohnung zu fahren.

"Ein freundlicher Mann"

Auch der Taxi-Fahrer war als Zeuge einvernommen worden. "An den Mann erinnere ich mich noch gut. In meiner Karriere als Taxifahrer habe ich nämlich erst zweimal einen Fahrgast mit Fernseher transportiert", gab der Mann zu Protokoll. Er habe außerdem nicht den Eindruck gehabt, dass sich der Mann in einem rauschähnlichen Zustand befunden hätte.

Im Gegenteil. "Der Mann war ruhig und freundlich und hat mir sogar Trinkgeld gegeben", sagte der Mann aus. Er habe ihm dann noch geholfen, den Fernseher bis an den Gehsteig vor seiner Wohnung zu tragen. Zurück in der Wohnung, soll sich der 52-Jährige laut Anklage noch einmal an seinem wehrlosen Opfer vergangen haben.

Dann vergingen drei Wochen. Erst danach wurde die Leiche in der Wohnung gefunden.