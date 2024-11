Freiluftausstellung in Wien zu häuslicher Gewalt zerstört

Eine Freiluftausstellung am Wiener Burgring und vor dem Museumsquartier soll das Problem häuslicher Gewalt in die Mitte der Gesellschaft tragen. "Manche Menschen jedoch scheinen mit den Emotionen, die dieses Thema in ihnen auslöst, nicht umgehen zu können und reagieren ganz offensichtlich mit erneuter Gewaltausübung", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.