Foto-Kunstprojekt bringt häusliche Gewalt an die Wiener Ringstraße

"Ich durfte nur noch vier Sachen machen: Atmen, Essen, Arbeiten und mit ihm Sex haben."

Diese Worte stehen auf einer Bildtafel neben einem Foto einer unspektakulären Wohnungstür. Sie stammen aus den Aufzeichnungen einer Frau, die Opfer häuslicher Gewalt wurde.

Die schlichte Kombination, die gleichwohl viele Vorstellungen anzuregen vermag, emotionalisierte scheinbar so sehr, dass sich eine Person veranlasst sah, auf die am Burgring vor der Hofburg aufgestellte Tafel einzutreten. Drei solcher Vandalenakte seien bisher passiert, sagt der Künstler Robert Fleischanderl - alle noch vor der offiziellen Eröffnung, die am Freitagvormittag in Anwesenheit von Doris Schmidauer, der Frau von Bundespräsident Alexander van der Bellen, stattfand.