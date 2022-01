Frau soll Wiener mit K.O.-Tropfen betäubt und danach ausgeraubt haben

Gemeinsam mit einer 25-jährigen Bekannten dürfte die Frau nach einem Bar-Besuch in die Währinger Wohnung des Mannes gegangen sein. Dort sollen die Tatverdächtigen dem 39-Jährigen K.O.-Tropfen in ein Getränk gemischt haben. Anschließend sollen die Frauen seine teure Markenuhr und Bankomatkarte an sich genommen haben. Mit der Karte wurde ein Beitrag im unteren vierstelligen Eurobereich abgehoben.