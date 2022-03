Frau soll Freund mit Nudelholz krankenhausreif geschlagen haben

Am Montagmittag kam es zu einem Streit zwischen zwei Lebensgefährten in einer Wohnung in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt. Grund für den Streit dürften Zigaretten gewesen sein. Im Zuge dessen dürfte eine 56-Jährige ihren 69-jährigen Freund mit einem Nudelholz mehrmals geschlagen haben.

Der Mann konnte in die Wohnung der Nachbarn flüchten und von dort aus die Polizei verständigen. Als die Polizei eintraf, konnten sie die Tatverdächtige widerstandslos in der Wohnung festnehmen.

In einer ersten Vernehmung zeigte sich die Österreicherin geständig und wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Der 69-Jährige wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

