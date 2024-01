Wien: Mann attackierte Frau mit Messer, Opfer flüchtete in Hof

Ein 49-jähriger Mann soll Samstagabend in Floridsdorf seine Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt haben: Die Frau konnte sich in den Innenhof des Baus in der Brünner Straße retten und und kurz vor 19 Uhr Hilfe holen. Dafür hatte sie sich ein Handy einer Nachbarin im Hof geborgt.

Als der stark betrunkene Mann die Beamten sah, flüchtete er in das Dachgeschoß: Die WEGA nahm den Polen dort dann fest, der rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizei verhängte über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

